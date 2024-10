Ata do Fed deve jogar luz sobre quanto autoridades estavam dividas sobre corte de 0,5 p.p. nos juros

No entanto, Powell também reconheceu uma "boa diversidade de discussões excelentes" sobre a decisão, enquanto as projeções divulgadas pela autoridade do Fed sobre o que aconteceria nos próximos três meses foram excepcionalmente dispersas.

Nas projeções de corte de juros apresentadas na reunião de setembro, os membros do Fed viram quedas de 0 a 75 pontos-base até o final do ano. Esse é um spread igual ao das projeções do Fed de setembro de 2022, quando as autoridades ainda estavam no meio do processo de aumento dos juros e debatendo o quanto precisariam ir além para controlar a inflação.

O horizonte de tempo de três meses fornecido na perspectiva de setembro do Fed até o final do ano corrente é o mais curto no Resumo Trimestral de Projeções Econômicas do banco central.

A ata, que será divulgada às 15h (horário de Brasília), fornece um relato detalhado das idas e vindas entre os membros do Fed e a equipe ao longo de cada reunião de dois dias. Ela contem seções sobre as perspectivas econômicas e financeiras, bem como um relato das opiniões das autoridades sobre a política monetária apropriada e os riscos que elas acham que a economia está enfrentando.

Embora seja um documento retrospectivo, geralmente divulgado três semanas após cada reunião do Fed, ele também pode mostrar melhor para o público e para os investidores a diferença de opinião sobre cada voto. Ao fazer isso, ela também pode fornecer pistas sobre como o Fed pode reagir aos dados econômicos que estão chegando.

A ata "pode lançar alguma luz sobre a barra para as autoridades reduzirem os juros em um ritmo mais rápido", escreveram os economistas do Citi na segunda-feira.