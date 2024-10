Grupos indígenas do Brasil dizem que não foram consultados sobre créditos de carbono

Por Anthony Boadle

BRASÍLIA (Reuters) - Organizações indígenas no Estado do Pará disseram que não foram consultadas pelo governo antes da assinatura do contrato com empresas multinacionais para vender créditos de carbono de compensação para apoiar a conservação da floresta amazônica no Estado.

A Amazon.com Inc e outras empresas concordaram no mês passado em comprar créditos de carbono avaliados em 180 milhões de dólares através da iniciativa de conservação LEAF Coalition -- que teve ajuda da Amazon em seu estabelecimento em 2021 com um grupo de empresas e governos, incluindo Estados Unidos e Reino Unido.