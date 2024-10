Ibovespa fecha no menor patamar em 2 meses pressionado por DIs

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, com Petrobras e bancos entre as maiores pressões de baixa, em dia de forte alta na curva de juros local, o que enfraqueceu papéis cíclicos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 1,13%, a 130.020,52 pontos, menor patamar de fechamento em dois meses, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 131.519,74 pontos na máxima e 129.718,95 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro no pregão somava 19,05 bilhões de reais antes dos ajustes finais.