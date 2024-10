ANÁLISE-Verdadeiro prêmio da Rio Tinto com compra da Arcadium é tecnologia de extração de lítio

O mercado espera que o setor de DLE cresça para mais de 10 bilhões de dólares em receita anual na próxima década, fornecendo lítio para baterias de veículos elétricos em horas ou dias, e não em meses ou mais, como ocorre atualmente com o método que usa grandes lagoas de evaporação e minas a céu aberto que consomem muita água.

Embora as tecnologias de DLE variem, elas são comparáveis aos filtros de água domésticos comuns e têm como objetivo extrair cerca de 90% ou mais do lítio das salmouras, em comparação com cerca de 50% usando lagoas.

Ninguém lançou uma operação comercial de DLE sem lagoas, embora várias empresas estejam correndo para serem as primeiras.

A Arcadium, por meio de uma empresa predecessora, foi a primeira a desenvolver uma versão inicial de uma tecnologia DLE na década de 1990 em um local de salmoura de lítio na Argentina que ainda está em operação.

Embora esse local use lagoas em conjunto com DLE, a experiência de décadas da Arcadium com a tecnologia a torna um prêmio tentador para a Rio Tinto, pois ela pretende desenvolver depósitos de lítio no Chile, onde as autoridades estão eliminando as lagoas e exigindo o uso da tecnologia DLE.

"Ele (DLE) é, na verdade, a solução para fornecer o lítio de que o mundo precisa", disse o presidente-executivo da Rio Tinto, Jakob Stausholm, a investidores na quarta-feira, após anunciar o acordo com a Arcadium. O negócio avaliou a Arcadium com um prêmio de 90% em relação ao preço de suas ações antes da Reuters publicar que as empresas estavam em negociações na última sexta-feira.