BlackRock atinge recorde de US$11,5 tri em ativos sob gestão

(Reuters) - Os ativos sob gestão da BlackRock atingiram um recorde pelo terceiro trimestre consecutivo, ajudados pelo aumento dos fluxos de entrada de recursos em fundos negociados em bolsa e por uma forte recuperação das ações que impulsionaram o valor dos investimentos de seus clientes.

Os índices de referência mais amplos do mercado acionário terminaram em alta no terceiro trimestre, com o S&P 500 ganhando 5,4%, enquanto o índice MSCI de ações em todo o mundo subiu 6,2%.

Os ativos gerenciados pela BlackRock subiram para 11,48 trilhões de dólares no terceiro trimestre, acima dos 9,10 trilhões do ano anterior e dos 10,65 trilhões do segundo trimestre.