Dólar sobe na contramão do exterior com aversão a risco acentuada no Brasil

O real ampliava ainda mais as perdas desta semana ante o dólar, com a falta de apetite por risco no exterior afetando um cenário doméstico já ruim na visão de investidores, que inclui desequilíbrio das contas públicas e uma atividade econômica superaquecida.

"É um momento no curto prazo de aversão ao risco no mercado internacional. No Brasil, isso reflete no preço do dólar... Mas tem um pouco de incerteza fiscal também", disse Brayan Campos, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

No exterior, o cenário negativo para ativos de maior risco, segundo analistas, tem como principais fatores a escalada nas tensões do Oriente Médio, a incerteza quanto à política monetária do Federal Reserve e um certo mal estar com medidas de estímulo na China.

Os elementos externos têm sido a principal causa para a valorização do dólar frente ao real nas últimas sessões, com a moeda norte-americana em alta de 3,27% na semana.

Nesta sexta-feira, no entanto, a maioria das moedas emergentes ganhava contra o dólar, em um movimento de ajuste em sessão de agenda internacional esvaziada.

"Temos um cenário doméstico nada bom, tendo como reflexo o dólar para cima, machucando bastante os ativos por aqui", disse Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos.