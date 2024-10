Ibovespa opera perto da estabilidade com influência de Vale e Petrobras

- VALE ON subia 0,39%, com avanço dos futuros do minério de ferro, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,97%, a 800,5 iuanes (113,08 dólares) a tonelada. O conselho da mineradora aprovou no final da semana passada a emissão de 6 bilhões de reais em debêntures, em três séries, com prazos de 10, 12 e 15 anos.

- PETROBRAS PN caia 0,45%, acompanhando a queda nos preços do petróleo no exterior, com o barril do Brent em queda de 1,37%, a 77,96 dólares. A estatal ainda deve reduzir seus investimentos previstos para 2025, a despeito de pedidos do governo para a companhia acelerar seus projetos, disseram fontes à Reuters. A nova projeção ainda está sendo calculada.

- BANCO DO BRASIL ON valorizava-se 0,34%, em dia majoritariamente positivo para ações de bancos do Ibovespa, com BRADESCO PN subindo 0,41%, ITAÚ UNIBANCO PN avançando 0,12% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhando 0,38%.

- ASSAÍ ON avançava 4,76%, tendo como pano de fundo acolhimento pela Receita Federal de recurso apresentado pela empresa solicitando o cancelamento de decisão que determinava o arrolamento de ativos do varejista no valor de 1,265 bilhão de reais em razão de contingências tributárias em discussão do GPA, que subia 1,83%.

- EZTEC ON subia 1,27%, depois de anunciar na sexta-feira sua prévia operacional do terceiro trimestre, com analistas do BTG Pactual definindo os dados como sólidos. "Os lucros podem continuar fracos por um tempo (será necessário um tempo para aumentar o giro de ativos), mas a Eztec está a caminho de recuperar a rentabilidade", afirmaram em relatório nesta segunda-feira. O BTG tem recomendação de "compra" para a ação da incorporadora e preço-alvo em 28 reais.

- SEQUOIA LOGÍSTICA ON, que não faz parte do Ibovespa, recuava 6,24%, após anunciar pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar dívidas com credores não financeiros da ordem de aproximadamente 295 milhões de reais.