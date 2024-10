Secretária interina do Trabalho dos EUA intervém em greve da Boeing

"A secretária interina Su está se reunindo com ambas as partes hoje para avaliar a situação e incentivá-las a avançarem no processo de negociação", disse um porta-voz.

Embora Su tenha conversado anteriormente com a Boeing e o sindicato, é a primeira vez que ela se reúne pessoalmente com ambas as partes em Seattle, disse o porta-voz.

Cerca de 33 mil trabalhadores da Boeing estão em greve desde 13 de setembro. Os funcionários cobram aumento salarial de 40% e restauração de um plano de aposentadoria de benefício definido da qual concordaram em abrir mão em 2014.

A Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais não estava imediatamente disponível para comentar a mediação da secretária. Representantes da Boeing e um porta-voz da Casa Branca não se manifestaram.

A Boeing realizará reuniões esta semana para apresentar planos detalhados sobre as demissões, disseram fontes do setor. A empresa também espera uma queima de caixa trimestral de cerca de 1,3 bilhão de dólares, melhor do que o esperado pelo mercado, mas ainda assim será o terceiro trimestre consecutivo de consumo de caixa da empresa.

A Boeing enviará no próximo mês avisos de 60 dias a milhares de funcionários de sua divisão de aviação comercial, o que significa que esses funcionários terão de deixar a empresa em meados de janeiro, disse uma fonte familiarizada com o assunto.