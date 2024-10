Boeing busca US$35 bi em fundos à medida que greve prejudica finanças

(Reuters) - A Boeing apresentou nesta terça-feira documentos ao órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos para levantar até 25 bilhões de dólares por meio de uma oferta de ações e dívidas e firmou um contrato de crédito de 10 bilhões de dólares em meio a uma greve que tem paralisado a empresa e dívidas que estão se aproximando de seu vencimento.

A fabricante de aviões está procurando reforçar suas finanças, que têm sido prejudicadas devido a uma queda na produção de seu jato 737 MAX, após um incidente com um pedaço da fuselagem do avião no início deste ano e uma greve de milhares de trabalhadores em curso desde 13 de setembro.

Não ficou claro quando e quanto a Boeing levantará por meio da oferta de ações, mas analistas estimam que a empresa precisa arrecadar algo entre 10 bilhões e 15 bilhões de dólares para conseguir manter suas classificações de crédito.