FMI diz que dívida pública global chegará a US$ 100 tri; crescimento dos débitos pode acelerar

Divulgado uma semana antes de o FMI e o Banco Mundial realizarem suas reuniões anuais em Washington, o Monitor Fiscal disse haver bons motivos para acreditar que os níveis futuros de endividamento poderão ser bem mais altos do que os projetados atualmente, incluindo o desejo de se gastar mais nos Estados Unidos, a maior economia do mundo.

"A incerteza da política fiscal aumentou, e as linhas vermelhas da política tributária se tornaram mais arraigadas", disse o FMI no relatório. "As pressões de gastos para lidar com as transições ecológicas, o envelhecimento da população, as preocupações com a segurança e os desafios de desenvolvimento de longa data estão aumentando."

PROMESSAS DE GASTOS

A preocupação do FMI com o aumento dos níveis de endividamento ocorre três semanas antes da eleição presidencial dos EUA, na qual ambos os candidatos têm prometido novas isenções fiscais e gastos que poderiam acrescentar trilhões de dólares ao déficit nacional.

Os planos de corte de impostos do candidato republicano, Donald Trump, acrescentariam cerca de 7,5 trilhões de dólares em novas dívidas ao longo de 10 anos, mais do que o dobro dos 3,5 trilhões de dólares acrescentados pelos planos da vice-presidente, Kamala Harris, a candidata democrata, de acordo com as estimativas centrais do Comitê para um Orçamento Federal Responsável (CRFB), um think-tank sobre orçamento.

O relatório conclui que as projeções de dívida tendem a subestimar os resultados reais por margens consideráveis, com índices de dívida em relação ao PIB realizados cinco anos à frente em média 10% mais altos do que a previsão original.