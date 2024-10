Presidente do Fed de San Francisco diz que política monetária ainda atua para reduzir inflação

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse nesta terça-feira que, mesmo com o corte da taxa de juros no mês passado, a política monetária do banco central dos Estados Unidos ainda está atuando para reduzir as pressões inflacionárias.

O corte de 50 pontos-base em setembro foi na "dimensão correta" da postura da política monetária, "reconhecendo o progresso que fizemos e afrouxando um pouco as rédeas da política, mas sem soltá-las", disse Daly no texto de um discurso preparado para um evento na Universidade de Nova York.