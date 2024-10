Ibovespa orbita 131 mil pontos em sessão com vencimentos e Vale em foco

"O Ibovespa está em cima do muro no momento. Se passar os 131.800 pontos é cenário de recuperação, mas se perder os 129.300 pontos, será cenário de baixa no curto prazo", destacaram analistas do Itaú BBA, no relatório Diário do Grafista nesta quarta-feira.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 1,08%, após divulgar na véspera, após o fechamento, que produziu 90,97 milhões de toneladas de minério de ferro no período de julho a setembro deste ano, a sua maior produção trimestral da commodity desde 2018. Na China, o contrato futuro do minério de ferro mais negociado Dalian Commodity Exchange cedeu 1,88%.

- EMBRAER ON valorizava-se 3,13%, tendo de pano de fundo relatório de analistas do Itaú BBA reiterando recomendação "outperform" para as ações, com preço-alvo de 43 dólares para os ADRs (recibos de ações negociados nos Estados Unidos) da companhia. Entre os argumentos, citaram ambiente competitivo favorável e demanda propícia.

- ELETROBRAS ON caía 0,9%, exercendo pressão de baixa no Ibovespa, no segundo pregão seguido no vermelho. No radar, está reunião em Brasília que deve decidir sobre a adoção ou não de horário de verão no país.

- LOJAS RENNER ON caía 1,64%, depois de uma sequência de quarto altas, período em que acumulou valorização de mais de 7%. Também no setor de vestuário, AZZAS 2154 ON recuva 1,33%.