Queda da inflação no Reino Unido estimula apostas de corte nos juros e dá alívio a ministra das Finanças

Por Andy Bruce e William Schomberg

(Reuters) - A inflação britânica desacelerou acentuadamente no mês passado e as medidas de preços monitoradas pelo Banco da Inglaterra também caíram, reforçando as apostas em um corte na taxa de juros em novembro e ajudando a ministra das Finanças, Rachel Reeves, antes de seu primeiro orçamento.

A inflação anual dos preços ao consumidor diminuiu para 1,7% em setembro, de 2,2% em agosto, a menor leitura desde abril de 2021, impulsionada pela redução dos preços das passagens aéreas e da gasolina, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais.