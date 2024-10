Juros futuros voltam a subir com cenário de preocupação no Brasil e no exterior

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,184%, ante 11,164% do ajuste anterior.

A taxa para janeiro de 2026 estava em 12,685%, ante o ajuste de 12,639%, e o vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,845%, ante 12,809%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,88%, ante 12,799%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,82%, ante 12,736%.

No exterior o dia também foi de alta para os rendimentos dos Treasuries, impulsionados pela divulgação de dados positivos sobre a economia norte-americana.

As vendas no varejo dos EUA subiram 0,4% em setembro, acima do 0,3% das projeções de economistas, enquanto os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 19.000 na semana passada, bem abaixo da previsão de 260.000 pedidos.

O avanço dos yields deu sustentação às taxas dos DIs no Brasil, mas a curva também reagia a fatores mais gerais, como a possibilidade de vitória de Donald Trump nas eleições de 5 de novembro.