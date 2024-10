Casa dos Ventos e Odata, de data centers, fecham acordo de autoprodução de energia na Bahia

O contrato de energia atenderá o consumo previsto para os quatro data centers operacionais da Odata no Brasil e um novo que está em construção. Criada pelo Patria Investimentos e hoje controlada pela norte-americana Aligned Data Centers, a empresa tem ainda operações no México, Chile e Colômbia, além de outros campi em desenvolvimento na América Latina.

As empresas não anunciaram o valor financeiro ou o volume de energia do acordo.

A parceria foi desenhada na modalidade comercial de autoprodução de energia, garantindo que a Odata, como sócia da usina, terá benefícios que reduzem o custo final da energia, como descontos nas tarifas de transporte da energia e isenção de encargos setoriais.

"Vamos contratando energia conforme os prédios (de data centers) vão consumindo mais. Isso quer dizer não só que vendemos mais, mas também que nossos clientes absorveram mais capacidade, colocando mais servidores e usando mais deles para prover serviços de tecnologia", explicou Ricardo Alário, CEO da Odata.

Segundo ele, a empresa tem 100% de seu consumo de energia elétrica contratado em fontes renováveis. Além do acordo com a Casa dos Ventos, a Odata também detém participação minoritária em um parque eólico da Serena no Nordeste.

Alário ressaltou o potencial do Brasil em atrair ainda mais demanda de data centers no futuro, tanto para processamento de nuvem quanto para a nova fronteira da inteligência artificial, com aplicações que exigem um consumo de energia muito mais elevado.