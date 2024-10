Chefe do Banco do Japão alerta pra instabilidade dos mercados e incertezas globais

No entanto, ele alertou sobre a incerteza "ainda elevada" em torno das perspectivas de recuperação do país e enfatizou a necessidade de manter-se atento ao impacto da volatilidade do mercado sobre a economia.

"As perspectivas econômicas no exterior, incluindo as dos Estados Unidos, permanecem incertas, enquanto os movimentos do mercado continuam instáveis", disse Ueda em um discurso para um evento lido pelo vice-presidente Shinichi Uchida em seu nome.

"Por enquanto, devemos monitorar de perto esses acontecimentos com alta vigilância e examinar suas consequências sobre as perspectivas econômicas e de preços do Japão, os riscos, bem como a probabilidade de atingir nossas previsões", disse ele.

O Banco do Japão encerrou as taxas de juros negativas em março e elevou sua taxa de curto prazo para 0,25% em julho, considerando que o Japão estava no caminho certo para atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2% do banco.

Ueda disse que o banco central continuará aumentando os juros se a inflação seguir no caminho certo para atingir 2% de forma sustentável, conforme suas projeções. Mas ele também enfatizou que o banco passará algum tempo avaliando como as incertezas econômicas globais afetam a frágil recuperação do Japão.

