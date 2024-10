China reduz taxas de empréstimo para sustentar crescimento

As taxas de empréstimo foram cortadas pela última vez em julho.

O presidente do Banco do Povo da China, Pan Gongsheng, disse em um fórum financeiro na semana passada que as taxas de empréstimo serão reduzidas em 20 a 25 pontos-base em 21 de outubro.

O banco central anunciou em 24 de setembro cortes de 50 pontos-base na taxa de compulsório dos bancos e de 20 pontos na taxa de referência de operações compromissadas de sete dias, dando início ao estímulo mais agressivo desde a pandemia, que inclui medidas para apoiar o setor imobiliário e estimular o consumo.

Também reduziu no mês passado a taxa do instrumento de empréstimo de médio prazo em 30 pontos-base.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China é baseada na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

Dados divulgados na sexta-feira mostraram que o crescimento econômico da China foi ligeiramente melhor do que o esperado no terceiro trimestre, embora o investimento imobiliário tenha caído mais de 10% nos primeiros nove meses do ano. As vendas no varejo e a produção industrial aumentaram em setembro.