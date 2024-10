Índice europeu STOXX 600 termina em baixa antes de divulgação de balanços corporativos

Por Paolo Laudani e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias encerraram a sessão desta segunda-feira no território negativo, antes de uma série de balanços corporativos, embora a estabilização dos preços do petróleo tenha impulsionado o setor de energia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,66%, a 521,52 pontos, com o setor imobiliário na liderança do declínio com uma baixa de quase 2%. Já o de energia liderou os ganhos com a estabilização dos preços do petróleo, após uma queda de 7% na semana passada.