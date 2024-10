Lula terá telefonema com Putin na manhã de terça-feira

Por Lisandra Paraguassu

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, na manhã de terça-feira, mostrou a agenda oficial de Lula divulgada na noite desta segunda-feira.

Lula viajaria à Rússia para a cúpula dos Brics que começa na terça-feira, mas uma batida na cabeça em consequência de uma queda sofrida por ele no sábado levou ao cancelamento da viagem por orientação médica. O acidente doméstico causou um pequeno sangramento no cérebro do presidente, que precisa ser monitorado pelos médicos.