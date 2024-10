Sabesp estima receber R$455 mi após acordos envolvendo precatórios

(Reuters) - A Sabesp estima receber 455 milhões de reais após a Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria Geral do Município de São Paulo aprovar parte das propostas de acordos formuladas pela companhia para liquidação de créditos de precatórios, segundo fato relevante nesta segunda-feira.

Segundo a Sabesp, os valores atualizados dos precatórios objeto dos acordos aprovados totalizam 701 milhões de reais. Mas sobre esse montante será aplicado o percentual de deságio previsto em edital, conforme os cálculos a serem realizados pela Diretoria de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo (DEPRE TJSP)

"Considerando os parâmetros previstos, estima-se o pagamento do valor de 455 milhões de reais (database set/2024) à Sabesp no prazo aproximado de até 4 meses", disse a empresa, ponderando que tal estimativa de valor poderá sofrer variação em razão dos cálculos do DEPRE TJSP.