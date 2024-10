Aneel nega recurso da Enel Rio e mantém multa de R$54 mi por demora em restabelecer energia

A decisão da diretoria do regulador no caso divergiu do entendimento da Procuradoria da Aneel, que opinou que alguns dos argumentos da concessionária fluminense para rever a multa deveriam ser acatados, o que reduziria o valor cobrado.

"A gravidade desse acontecimento, como também foi o de São Paulo, não nos permite criar qualquer tipo que amenize a penalidade dessas duas distribuidoras", disse o diretor da Aneel Ricardo Tili, durante a discussão sobre a multa da Enel Rio.

"Me preocupa, nesse tipo de processo, que tem repercussão nacional, a Procuradoria entender que o processo não foi de tal gravidade... e criar uma divergência que possa ser usada judicialmente para suspender a aplicação da multa", acrescentou Tili, lembrando que a Enel São Paulo conseguiu suspender na Justiça o pagamento de uma multa de 165 milhões de reais, a maior já aplicada pela Aneel.

Já o diretor-geral da agência reguladora, Sandoval Feitosa, destacou que a área de fiscalização da Aneel tem um quadro restrito, contando com apenas 9 fiscais para trabalhar no acompanhamento do serviço de distribuição de energia elétrica em todo o país.

"A equipe de fiscalização da Aneel teve que se dividir com o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e depois, um pouco mais à frente, com o Rio Grande do Sul", disse o diretor-geral, ao citar eventos climáticos extremos que atingiram os três Estados desde o ano passado e afetaram gravemente os negócios de distribuição de energia nessas regiões.

Feitosa ressaltou ainda o contingenciamento de recursos orçamentários repassados à Aneel, afirmando que, do 1,4 bilhão de reais recolhido dos consumidores em taxa de fiscalização, apenas 400 milhões ficam com o órgão regulador.