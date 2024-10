Brasil busca acelerar investimento estrangeiro verde com nova plataforma de projetos estratégicos

Por Bernardo Caram e Marcela Ayres

BRASÍLIA/WASHINGTON (Reuters) - O governo brasileiro espera alavancar investimentos estrangeiros em projetos verdes a partir do lançamento na quarta-feira em Washington de uma plataforma inédita, mirando a princípio angariar 8 bilhões de dólares, mas prevendo que esse montante poderá triplicar em um ano.

Segundo quatro fontes com conhecimento do assunto, a plataforma, que será revelada às margens das reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, vai conectar as ambições do país na presidência do G20 este ano com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), que o Brasil sediará no ano que vem.