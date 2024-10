GM registra resultados acima das estimativas de Wall Street no 3º tri e mostra otimismo

Um ponto fraco nos lucros foi a China, onde as operações regrediram de uma potência para um prejuízo de 210 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano. A GM perdeu outros 137 milhões de dólares na região durante o terceiro trimestre, e está planejando uma reestruturação das operações lá.

Acionistas também estão preocupados com as perdas com veículos elétricos, uma vez que os rivais chineses lançam veículos elétricos acessíveis no exterior e a Tesla continua dominando as vendas desses veículos nos Estados Unidos.

Embora as montadoras chinesas ainda não tenham penetrado no mercado dos EUA, grandes montadoras, como a GM, veem a ameaça dos veículos de baixo custo e de alta tecnologia, disseram os executivos.