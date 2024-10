Goldman Sachs diz que euro pode cair até 10% com tarifas e cortes de impostos de Trump

O Goldman disse que um cenário no qual o Partido Republicano conquistasse a Presidência e uma maioria nas duas Casas do Congresso poderia levar a tarifas mais altas e cortes de impostos domésticos que atuariam como estímulo para a economia.

Uma tarifa de 10% dos EUA sobre todas as importações e uma taxa de 20% sobre produtos chineses, combinadas com cortes de impostos, poderiam fazer com que o dólar subisse de forma acentuada e o euro caísse de 8% a 10%, disse Michael Cahill, analista do Goldman Sachs, em uma nota nesta terça-feira.

O euro era negociado a 1,08255 dólar, em alta de 0,10% no dia.

A última vez que o euro foi negociado abaixo de 1 dólar foi em novembro de 2022.

Ambas as medidas provavelmente aumentariam a inflação, implicando em uma taxa de juros significativamente mais alta nos EUA do que na Europa, o que fortaleceria o apelo do dólar.

"Esperamos que a resposta mais forte do dólar venha de uma vitória dos republicanos, o que abriria a porta para aumentos maiores de tarifas em combinação com cortes de impostos domésticos", escreveu Cahill