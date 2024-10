Ibovespa marca mínima desde agosto com queda de B3 entre maiores pressões de baixa

DESTAQUES

- B3 ON recuou 2,21% após o conselho de administração da empresa aprovar emissão de 1,7 bilhão de reais em debêntures para reforço de posição de caixa, resultando na revisão de sua projeção de alavancagem medida pela dívida bruta/Ebitda recorrente para este ano de 2 para 2,3 vezes.

- BANCO DO BRASIL ON fechou em baixa de 1,2%, com boa parte do setor como um todo no vermelho. ITAÚ UNIBANCO PN foi exceção e subiu 0,17%, com o noticiário incluindo anúncio pelo banco de que irá resgatar 750 milhões de dólares em notas subordinadas com vencimento previsto em 2029.

- VALE ON subiu 0,13%, revertendo perdas, a despeito da queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado da commodity em Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,52%. A mineradora divulga na quinta-feira seu resultado do terceiro trimestre.

- PETROBRAS PN perdeu 0,39%, mesmo com a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechou com elevação de 2,36%. PETROBRAS ON caiu 0,48%.

- HYPERA ON valorizou-se 7,45%, com analistas ainda avaliando a proposta de combinação de negócios feita pela EMS, do grupo NC, que envolve uma oferta por até 20% das ações da companhia ao preço de 30 reais o papel.