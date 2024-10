Itaú Corretora vê receita crescendo 50% em 2024 após transformação

Ele apontou que a prateleira de produtos mais completa desenvolvida nos últimos anos ajudou a Itaú Corretora a reduzir a dependência em renda variável, que há cerca de cinco, seis anos representava aproximadamente 80% da receita e agora responde por cerca de 10%.

"Com isso, conseguimos este ano, mesmo com esse cenário desafiador, crescer em todas as linhas, mesmo nas linhas de renda variável", reforçou.

Kimura destacou que a renda fixa, dado o nível elevado dos juros, é "uma oportunidade bastante grande para crescer" e chamou a atenção para a sinergia com o Itaú BBA, unidade de banco de investimento e para grandes empresas do Itaú.

Em renda variável, disse que também há oportunidades, embora não tão óbvias, mas que é uma via que pode trazer um crescimento importante para a corretora à medida que o cenário macroeconômico se tornar mais estável.

O esforço da Itaú Corretora acompanha uma tendência, com outros bancos reorganizando suas áreas de investimento para pessoa física, principalmente na alta renda, em busca da principalidade dos clientes diante do crescimento de rivais como XP e BTG Pactual na área de investimentos.

"Os ecossistemas estão todos evoluindo, cada um com sua estratégia", acrescentou Fábio Horta, diretor de assessoria de investimentos do Itaú, afirmando que, no caso do banco, essa evolução está ocorrendo "super-rápido" e de forma "bastante transversal" em várias linhas.