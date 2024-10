Wall Street recua com alta de rendimentos dos Treasuries, Verizon cai

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos recuavam nesta terça-feira, com o aumento dos rendimentos dos Treasuries pressionando as ações sensíveis aos juros, enquanto investidores analisavam a mais recente série de resultados de empresas para avaliar a saúde das grandes corporações.

As ações da Verizon tinham a maior queda no Dow Jones, de 4,1%, depois que a gigante das telecomunicações não atingiu as estimativas de receita para o terceiro trimestre, registrando um prejuízo de 4,9%.

A 3M recuava 2,3%, revertendo seus ganhos nas negociações de pré-abertura, apesar de ter aumentado o limite inferior de sua previsão de lucro ajustado para o ano inteiro.