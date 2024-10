BCE começa a debater se juros devem ficar abaixo do nível neutro, dizem fontes

Embora as fontes, que falaram sob condição de anonimato, tenham enfatizado que qualquer consenso ainda está longe de ser alcançado, isso marca uma mudança significativa no debate sobre a política monetária que, em última análise, pode levar o banco a cortar os juros mais cedo e mais do que o esperado atualmente.

A mudança ocorre em um momento em que a situação econômica do bloco está se deteriorando rapidamente e a inflação está bem abaixo das previsões, aumentando o risco de que o crescimento dos preços possa ficar abaixo da meta do BCE, como aconteceu por quase uma década antes da pandemia.

Isso está levando algumas autoridades - um grupo ainda pequeno, mas crescente - a argumentar que o BCE está atrasado em relação à curva e que serão necessários cortes mais profundos do que se pensava anteriormente para evitar que a inflação fique muito baixa.

Elas também estão defendendo que o BCE reveja sua orientação de uma abordagem "reunião por reunião" e abandone a referência a taxas restritivas como um sinal de que está levando a sério os riscos de queda.

"Acho que neutro não é suficiente", disse uma fonte com conhecimento direto da discussão. "Essa decisão ainda está a alguma distância, mas a economia está estagnada há dois anos e não há recuperação à vista."

Gediminas Simkus, chefe do banco central da Lituânia e membro do Conselho do BCE, foi um dos primeiros a discutir publicamente esse risco.