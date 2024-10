Dólar sobe em linha com exterior em meio à pressão de Fed e eleição dos EUA

No cenário doméstico, uma série de eventos com autoridades brasileiras em Washington, no âmbito do encontro do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, estarão no radar do mercado.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de lançamento de plataformas do governo para alavancar investimentos estrangeiros em projetos verdes pela manhã e de jantar com ministros do G20 à noite.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento organizado pelo UBS BB durante a tarde.