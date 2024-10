IBM tem receita abaixo das estimativas no terceiro trimestre; ações caem

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A IBM registrou nesta quarta-feira receita abaixo das estimativas de analistas no terceiro trimestre, prejudicada por um segmento de consultoria enfraquecido, à medida que empresas reduzem despesas discricionárias, e declínios nos negócios de infraestrutura.

As ações da IBM caíam cerca de 4% nas negociações pós-mercado, depois de acumularem alta de mais de 40% no ano com investidores apostando no potencial da empresa de se beneficiar da inteligência artificial (IA) generativa por meio de seus serviços de software e consultoria.