Líderes do Brics promovem projetos financeiros e comerciais conjuntos em cúpula na Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participou da cúpula por meio de videoconferência após ter sofrido um acidente doméstico no sábado, em que bateu a cabeça, disse que é hora de os países do Brics avançarem na criação de meios de pagamento alternativos entre si.

Ele acrescentou que o NDB (sigla em inglês do banco do Brics) rompe com a lógica das instituições financeiras tradicionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse que acolhe os passos para a integração financeira dos países do Brics, enquanto o presidente da China, Xi Jinping, pediu o aprofundamento da cooperação financeira e econômica.

Em seu discurso, Putin também pediu a criação de uma plataforma de investimentos do Brics, que facilitará o investimento mútuo entre os países do grupos e também poderá ser usada para investimentos em outros países do Sul Global.

