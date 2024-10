Lucro ajustado da Neoenergia cai 7% no 3ºtri

No caso da Termopernambuco, a Neoenergia destacou que o empreendimento voltou a operar este mês com a antecipação do novo contrato, que estava previsto para iniciar em junho de 2026 e foi adiantado para este mês, em esforço do governo brasileiro para enfrentar a seca histórica deste ano.

A Neoenergia também ressaltou o aumento de 4,1% da energia injetada em suas cinco distribuidoras, que atendem Rio Grande do Norte, Brasília, Bahia, Pernambuco e interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Segundo a empresa, nos nove primeiros meses deste ano já foram investidos 6,7 bilhões de reais, sendo 3,7 bilhões de reais no negócio de distribuição, destinados principalmente para expansão de redes.

(Por Letícia Fucuchima)