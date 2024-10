Onças sobrevivem a piores incêndios na região do Pantanal

A população masculina de onças-pintadas pode estar estável, mas o número de fêmeas e filhotes está crescendo no parque estadual Encontro das Águas, um refúgio onde quatro rios se encontram perto de Porto Jofre, no Mato Grosso.

"Em 2021, o ano seguinte aos mega-incêndios, vimos 17 fêmeas com seus filhotes no parque, onde as presas são abundantes e há muitos machos para acasalar", disse Abbie, cuja equipe registra de 90 a 120 onças diferentes a cada ano e estima a população no parque em cerca de 1.670.

"No ano passado, vimos 21 novos filhotes", afirmou ela.

A onça-pintada é o terceiro maior felino do mundo, depois do tigre e do leão, e o maior das Américas. Eles crescem até 170 cm de comprimento.

Os machos podem pesar até 150 kg, mas o tamanho varia entre as regiões. As onças-pintadas da Amazônia são mais numerosas, mas menores do que as do Pantanal, que precisam de volume para superar presas grandes, como um jacaré.

O futuro das onças-pintadas depende dos rios que são seu último refúgio, algo que pode desaparecer se os níveis de água caírem durante as secas ou se forem construídas represas, destacou Abbie Martin.