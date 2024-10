Brasil vive transição que faz BC depender de dados para definir juros, diz Picchetti

"Não vemos as informações necessárias para nos comprometermos com os próximos passos em termos de ritmo e até mesmo a duração total e o tamanho total deste ciclo."

O diretor enfatizou que o BC tem compromisso claro de fazer o necessário na política monetária para levar a inflação à meta.

Segundo ele, as expectativas de mercado para os preços têm ampliado o desvio em relação ao alvo de inflação, e as previsões para 2025 estão se aproximando do teto da meta, o que é uma grande preocupação.

O mais recente boletim Focus do BC mostra que o mercado espera uma inflação de 4,50% neste ano, ante previsão de 4,37% há um mês, e de 3,99% em 2025, contra 3,97% quatro semanas antes. A meta contínua de inflação é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual.

Na avaliação do diretor, as projeções de inflação do próprio BC, atualmente em 3,7% para 2025 e 3,5% para o primeiro trimestre de 2026, não permitem que a autarquia diga que a evolução dos preços caminha para patamar "ao redor da meta".

Mesmo a inflação corrente, que vinha em processo de desaceleração, tem estabilizado em patamar acima da meta, disse Picchetti, acrescentando que o fator também é motivo de preocupação. Ele vê não apenas choques pontuais na oferta, mas também pontos de atenção nos núcleos de inflação.