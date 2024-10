Taxas futuras de juros sobem para perto de 13% sob influência de Treasuries e cenário fiscal

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2029 estava em 12,965%, ante 12,888%, e o contrato para janeiro de 2030 tinha taxa de 12,97%, ante 12,888%.

A quarta-feira foi mais um dia de alta firme dos yields nos EUA, com o retorno do título de dez anos chegando a atingir 4,25% pela manhã, refletindo a expectativa de cortes menores de juros pelo Federal Reserve no futuro próximo e o aumento da probabilidade de Donald Trump vencer a eleição presidencial nos EUA.

As promessas de Trump de elevar impostos de importação, conter a imigração e baixar impostos têm sido consideradas inflacionárias, sustentando nas últimas semanas o avanço do dólar e dos yields.

Em sintonia com o exterior, as taxas dos DIs passaram a escalar níveis mais altos já no início da sessão, em movimento impulsionado ainda pela desconfiança, entre os agentes de mercado, na capacidade do governo Lula de equilibrar as contas públicas.

“A alta dos juros dos Treasuries, que subiram mais de 50 bps nas últimas semanas, a decepção com a decisão do governo de reduzir o contingenciamento de gastos na apresentação do relatório de despesas e receitas do 4º bimestre e a falta de medidas de contenção de gastos, em meio à aceleração da inflação, formam um coquetel explosivo para os juros locais”, resumiu pela manhã o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, em comentário enviado a clientes.

No mercado, uma das dúvidas é se as medidas de contenção de gastos a serem apresentadas pelo governo após as eleições municipais serão, de fato, eficazes.