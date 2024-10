Chefe do FMI diz que a China corre risco de ter crescimento "muito abaixo" de 4% sem reformas

(Reuters) - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou nesta quinta-feira que o crescimento econômico anual da China pode cair para "muito abaixo" de 4%, a menos que o país realize reformas para aumentar o consumo interno.

Um grande obstáculo para a melhoria da confiança do consumidor chinês é o setor imobiliário em queda, e devem ser tomadas medidas para lidar com isso, disse Georgieva em uma coletiva de imprensa durante as reuniões anuais do FMI em Washington.

(Reportagem de David Lawder)