Haddad defende reforço do arcabouço fiscal e Campos Neto vê efeito positivo de medidas

WASHINGTON (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentaram nesta quinta-feira visões favoráveis à adoção de medidas que reforcem uma trajetória sustentável das contas do governo.

Lado a lado em entrevista coletiva às margens das reuniões da trilha de finanças do G20, em Washington, Campos Neto disse que o anúncio de medidas fiscais que deve ser feito pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva pode minimizar reações observadas no mercado relacionadas à preocupação com as contas públicas.

"A gente entende que vamos ter alguns anúncios no curto prazo que vão endereçar em parte essa reação do mercado em relação ao tema fiscal", disse.