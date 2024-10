Indefinição em corrida eleitoral dos EUA complica decisão do Copom em novembro

Nos últimos dias, o aumento das apostas de que Trump vencerá Kamala em alguns mercados preditivos fez o dólar avançar ante as demais moedas, incluindo o real. Nesta semana o dólar chegou a superar os 5,73 reais, após encerrar setembro na faixa dos 5,44 reais.

O “fator Trump” também deu força aos rendimentos dos Treasuries e contribuiu para o avanço recente das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) no Brasil. Alguns vencimentos exibiram taxas próximas de 13%.

Por trás do movimento nos mercados brasileiros estão os receios dos investidores com a política fiscal do governo Lula, mas também a expectativa com eventual volta de Trump à Casa Branca.

As promessas do republicano de elevação das tarifas de importação da China, de bloqueio de imigrantes e de redução de impostos, entre outras, são apontadas como fatores inflacionários para os EUA. No limite, o Fed pode não ter tanto espaço para cortar juros no futuro.

“No curto prazo, o movimento é muito incerto, porque o mercado tem uma euforia generalizada ou um pessimismo generalizado. Mas a princípio Trump tende a apreciar o dólar”, comentou Guilherme Suzuki, sócio da Astra Capital.

O efeito do dólar alto sobre a inflação brasileira é um dos fatores de risco monitorados pelo Banco Central e que será levado em conta na reunião de novembro do Copom.