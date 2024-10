JBS e Sigma fazem disputa bilionária por marca de cachorro-quente

JBS e a mexicana Sigma Alimentos estão entre as que competem para adquirir a Oscar Mayer, o negócio de cachorros-quentes e frios da gigante de alimentos embalados Kraft Heinz, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A alienação da popular marca de cachorro-quente, que segundo as fontes pode render quase 3 bilhões de dólares, ocorreria no momento em que a Kraft Heinz busca reorganizar seu portfólio para se concentrar em produtos alimentícios mais saudáveis.

A Oscar Mayer atraiu o interesse de vários compradores em potencial que enviaram lances iniciais nas últimas semanas, disseram as fontes, que pediram anonimato, pois as discussões são confidenciais.