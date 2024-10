Suzano reverte prejuízo e lucra R$3,24 bi no 3° tri

O resultado financeiro líquido totalizou quase 870 milhões de reais no período, também revertendo prejuízos registrados no segundo trimestre e nos meses de julho a setembro de 2023 de, respectivamente, 11 bilhões e 3,5 bilhões de reais.

A receita líquida da empresa subiu 37% ano a ano, para 12,27 bilhões de reais, com avanço de 6% no volume de vendas de papel e celulose. A Suzano também disse que a valorização do dólar ante o real ajudou a elevação da receita.

As vendas de celulose da Suzano somaram 2,6 milhões de toneladas no trimestre, crescimento de 6% em base anual, enquanto as de papel subiram 9%, para 360 mil toneladas.

A geração de caixa operacional atingiu 4,4 bilhões de reais, 2% inferior em base trimestral, mas acima da geração de 1,9 bilhão de um ano antes.

A Suzano informou que sua nova unidade de Ribas do Rio Pardo, iniciada em julho, "vem apresentando eficiência acima do esperado na evolução da curva de aprendizado" e contribuiu com a redução do custo caixa consolidado no terceiro trimestre.

"Em relação à execução financeira do projeto, a companhia completou cerca de 93% do desembolso do capex total, restando portanto 1,5 bilhão de reais a serem pagos" entre o quarto trimestre e o ano de 2025, afirmou a empresa no relatório.