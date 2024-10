Continuação de greve na Boeing ameaça empregos em fornecedores do setor aeroespacial

Cinco fornecedores da Boeing entrevistados pela Reuters esta semana disseram que a continuação da greve os levaria a dispensar funcionários, congelar investimentos ou considerar a possibilidade de interromper a produção.

A Boeing não quis comentar.

Cerca de 60% dos 2,21 milhões de norte-americanos que trabalham no setor aeroespacial têm empregos diretamente ligados à cadeia de suprimentos, de acordo com o grupo do setor norte-americano Aerospace Industries Association.

As decisões desses fornecedores de reduzir o quadro podem criar um ciclo vicioso, pois sobrecarregarão os esforços da Boeing para restaurar e, eventualmente, aumentar a produção do 737 MAX acima do limite de 38 unidades imposto pelos reguladores após a reabertura de suas fábricas, dizem os analistas.

"Assim que voltarmos, teremos a tarefa de reiniciar as fábricas e a cadeia de suprimentos, e é muito mais difícil ligar isso do que desligar", disse o presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, em uma chamada com analistas na quarta-feira.