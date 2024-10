Ibovespa sobe com noticiário corporativo em foco, mas DIs atenuam fôlego

- USIMINAS PNA saltava 6,91%, após reverter prejuízo no terceiro trimestre do ano passado com um lucro líquido de 185 milhões de reais de julho a setembro deste ano, quando desempenho operacional medido pelo Ebitda somou 426 milhões de reais, acima do esperado pelo mercado. A produtora de aços planos também cortou sua previsão de investimento para 1,1 bilhão de reais neste ano.

- SUZANO ON avançava 4,18%, após mostrar lucro líquido de 3,24 bilhões de reais no terceiro trimestre, revertendo um prejuízo de 729 milhões de reais apurado no mesmo período do ano passado e de 3,77 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024, em desempenho que superou projeções de analistas. O Ebitda ajustado totalizou 6,52 bilhões de reais no terceiro trimestre, salto de 77% no comparativo anual.

- MULTIPLAN ON valorizava-se 0,16%, após divulgar lucro líquido de 279,6 milhões de reais no terceiro trimestre, resultado acima das expectativas e que representa um crescimento de 6,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. O Ebitda subiu 2,6%, para 401,1 milhões de reais no trimestre. A taxa de ocupação média dos 20 shopping centers administrados pela Multiplan ficou em 96,2% no terceiro trimestre

- RAÍZEN PN perdia 0,68%, tendo no radar dados mostrando que a moagem de cana-de-açúcar pela companhia somou 32,9 milhões de toneladas no segundo trimestre da safra 2024/25, uma expansão em relação aos 30,9 milhões de toneladas do primeiro trimestre da safra 2024/45. produção de açúcar equivalente somou entre 4,6 milhões e 4,8 milhões de toneladas no mesmo período.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,5%, acompanhado de BRADESCO PN, em baixa de 1,12%, e BANCO DO BRASIL ON, com declínio de 0,04%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT mostrava acréscimo de 0,14%. A filial brasileira do espanhol Santander abre na próxima terça-feira o calendário de divulgações de resultados dos bancos do Ibovespa, apresentando seus números antes da abertura do mercado. .

- HYPERA ON cedia 2,92%, após avançar na véspera, conforme agentes financeiros seguem especulando sobre a recente oferta da EMS para a combinação de negócios, que foi recusada pela farmacêutica, bem como o plano divulgado recentemente pela companhia para otimizar seu capital de giro.