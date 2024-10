UE e China concordam com mais discussões por alternativas às tarifas sobre veículos elétricos

"As partes concordaram que novas negociações técnicas ocorrerão em breve", disse a Comissão após uma chamada de vídeo entre o chefe de comércio da UE, Valdis Dombrovskis, e o ministro do Comércio da China, Wang Wentao.

A Comissão Europeia, que supervisiona a política comercial da UE, já realizou oito rodadas de negociações técnicas com as contrapartes chinesas e afirmou que ainda existem "lacunas significativas".

Dombrovskis e Wang afirmaram seu compromisso de encontrar uma solução mutuamente aceitável, que precisaria garantir a igualdade de condições no mercado da UE e ser compatível com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), disse a Comissão.

A China pediu à UE há duas semanas para não conduzir negociações separadas com as empresas, alertando que isso "abalaria as bases" das negociações.

A Comissão disse que Dombrovskis enfatizou que as negociações do Executivo da UE com a Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos não excluem discussões com exportadores individuais.

Dombrovskis também levantou preocupações sobre as investigações da China sobre brandy, carne suína e laticínios da UE, dizendo que o bloco as considerou "infundadas".