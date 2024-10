Usiminas espera mais redução de custo no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas avalia que conseguirá voltar a reduzir o custo de produto vendido na área de siderurgia no quarto trimestre após uma diminuição de 3% no terceiro trimestre ante o final do primeiro semestre, afirmou o vice-presidente de finanças, Thiago Rodrigues, nesta sexta-feira.

"O patamar de redução de custo que esperamos para o quarto trimestre é semelhante ao que foi do segundo para o terceiro trimestre", afirmou o executivo, durante conferência com analistas sobre os resultados da empresa divulgados mais cedo.

"Os patamares são mais elevados no terceiro e no quarto trimestres porque estamos em processo de estabilização do alto-forno 3", disse o executivo.