Azul chega a acordo com detentores de dívida por financiamento adicional

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Azul chegou a um acordo com o atual grupo de detentores de títulos da dívida da empresa para obter financiamento adicional, disse a empresa nesta segunda-feira, como parte de uma reestruturação que, ela espera, amenize as preocupações do mercado sobre seu alto endividamento.

Sob o acordo, a empresa disse em comunicado ao mercado que receberá 150 milhões de dólares nesta semana e mais 250 milhões de dólares até o final do ano, totalizando os 400 milhões de dólares que buscava.

O acordo, acrescentou a Azul, pode incluir mais 100 milhões de dólares em financiamento e uma potencial troca de dívida por ação de até 800 milhões de dólares se a empresa conseguir melhorar seu fluxo de caixa, reduzindo os custos em 100 milhões de dólares por ano.