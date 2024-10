Chefes globais de economia estão preocupados com retorno de Trump conforme eleições nos EUA se aproximam

Entre as preocupações, estava o potencial de Trump de revirar o sistema financeiro global com aumentos de tarifas, trilhões de dólares a mais em emissão de dívidas e uma reversão do trabalho de combate à mudança climática em favor de mais produção de energia a partir de combustíveis fósseis.

"Todos pareciam preocupados com a grande incerteza sobre quem se tornará o próximo presidente e quais políticas serão adotadas pelo novo presidente", disse o chefe do Banco do Japão, Kazuo Ueda.

Outro banqueiro central, falando sob condição de anonimato, descreveu as preocupações de forma mais direta: "Está começando a parecer que Trump vai ganhar".

Trump prometeu impor uma tarifa de 10% sobre as importações de todos os países e 60% sobre as importações da China. Isso atingiria as cadeias de oferta em todo o mundo, provavelmente provocando retaliações e aumentando os custos.

O ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, disse à Reuters na sexta-feira que só haveria perdedores em uma guerra comercial entre os EUA e a UE.

Trump também procurou seduzir os eleitores dos EUA com ofertas de várias isenções fiscais, desde a extensão de todos os cortes de impostos individuais de 2017 até a isenção de renda de gorjetas, pagamento de horas extras e benefícios de aposentadoria da Previdência Social.