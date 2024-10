Empresas mudam de rumo na China com falta de recuperação da economia

O setor de artigos de luxo sofreu o impacto da desaceleração, já que a incerteza econômica pesa sobre os compradores de classe média e torna até mesmo os ricos da China mais relutantes em gastar.

A LVMH, cujas vendas chinesas ajudaram a torná-la a maior empresa da Europa em termos de valor de mercado até o ano passado, disse que a confiança do consumidor no país está no nível mais baixo de todos os tempos.

Com a proximidade do grande evento de compras do Dia dos Solteiros na China, em 11 de novembro, muitos vendedores locais esperam vendas estáveis ou, na melhor das hipóteses, um crescimento morno, relatando que os consumidores ainda estão muito desanimados com os problemas econômicos do país.

A indústria pesada também passa por uma fase difícil que deve continuar. "Até o momento, gostaria de enfatizar que não há recuperação à vista", disse o presidente-executivo da fabricante suíça de elevadores e escadas rolantes Schindler, Silvio Napoli em meados deste mês.

Depois de retornar de uma viagem à China no início deste mês, Napoli disse que não tinha visto nenhum sinal de que o mercado havia chegado ao fundo do poço. A China foi responsável por 15% da receita da Schindler no ano passado.

O executivo disse que não considera as medidas de estímulo tomadas pelo governo chinês como a "bazuca" de que a economia precisa, mas que pode haver mais visibilidade em fevereiro, quando a empresa divulgar seus resultados de 2024.