Taxas longas sobem com mercado à espera de dados e novidades na área fiscal

A meta contínua de inflação perseguida pelo BC é de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual (teto de 4,50%).

Pela manhã, as taxas dos DIs chegaram a oscilar em baixa, ensaiando uma correção após as elevações mais recentes, mas o movimento não se sustentou. A taxa do DI para janeiro de 2023, por exemplo, marcou a mínima de 12,71% às 9h51 (baixa de 9 pontos-base ante o ajuste de sexta-feira), mas depois ganhou força, alinhando-se mais diretamente ao avanço dos yields dos Treasuries.

Nos EUA, investidores aguardavam pela divulgação do relatório Jolts de empregos na terça-feira, do PIB no terceiro trimestre na quarta, do índice de inflação PCE e dos pedidos de auxílio-desemprego na quinta e do relatório de empregos payroll na sexta. Na próxima semana, ocorrem a eleição presidencial no dia 5 de novembro e a decisão de juros do Federal Reserve no dia 7.

A expectativa antes dos dados e as apostas de que o republicano Donald Trump derrotará a democrata Kamala Harris na eleição deram suporte aos yields, o que também empurrou as taxas dos DIs durante a tarde.

Além disso, o mercado no Brasil se mantinha à espera de novidades concretas na área fiscal. Passado o segundo turno das eleições municipais, a expectativa agora é pelo anúncio pelo governo Lula de medidas para contenção de gastos.

Sem novidades, havia pouco espaço para as taxas se sustentarem em baixa nesta segunda-feira. Em reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank, em Londres, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deixou claro o quanto as medidas fiscais serão importantes.