Ambipar faz acordo de reciclagem de plástico com Dow

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambipar anunciou nesta terça-feira assinatura de memorando de entendimento com a Dow para elevar a reciclagem de polietileno no Brasil de 2 mil para 60 mil toneladas por ano até 2030, segundo fato relevante ao mercado.

"As empresas pretendem unir sua inteligência de negócio com o objetivo de capturar materiais plásticos de fontes pós-consumo, como resíduos sólidos municipais, e transformá-los em produtos que incorporem material plástico", afirmaram as companhias.

A "avaliação preliminar" envolve uma abordagem em fases, nos próximos cinco anos, para a construção de novas instalações de reciclagem mecânica para transformar 80 mil toneladas de resíduos plásticos em aproximadamente 60 mil toneladas de resina pós-consumo (PCR) por ano, segundo as empresas sem citarem detalhes financeiros do acordo.