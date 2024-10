CEO da Pfizer enfrenta pressão de ativistas e diz que recuperação está em andamento

"É o primeiro passo na linha de partida de uma maratona para eles", disse Dave Wagner, gerente de portfólio da Aptus Capital Advisors, que possui cerca de 260.000 ações da Pfizer.

Wagner disse que gostaria que a Pfizer simplificasse seu portfólio e cortasse ainda mais custos, especialmente na cadeia de suprimentos.

"Isso não vai diminuir a pressão da Starboard, porque ainda há muito a fazer", disse ele.

As vendas de Paxlovid, de 2,7 bilhões de dólares no trimestre, superaram as expectativas dos analistas, de 456,40 milhões de dólares. Os EUA experimentaram um pico no final do verão nos casos de Covid-19 este ano.

A vacina Comirnaty, para Covid-19, que a Pfizer produz em parceria com a alemã BioNTech, gerou vendas de 1,42 bilhão de dólares, em comparação com expectativas de 870 milhões de dólares, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Os resultados do terceiro trimestre encorajaram a Pfizer a aumentar suas expectativas de receita anual para Comirnaty e Paxlovid para 10,5 bilhões de dólares, de sua previsão anterior de 8,5 bilhões de dólares. Analistas esperam vendas combinadas de cerca de 9 bilhões de dólares dos produtos Covid este ano.